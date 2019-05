Big pronti a partire e ad arrivare: la Juve rivoluzionerà il centrocampo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La rivoluzione d'estate. La Juventus la prepara, al centro di tutto c'è una mediana che è pronta a cambiare. Profondamente. Il Real Madrid che prepara l'offerta per Miralem Pjanic , il Bayern Monaco che piomba su Sami Khedira lascia spazio a più possibilità di mercato per giugno. Sogni, ambizioni, obiettivi. Fabio Paratici si sta già muovendo, con viaggi, incontri, contatti. Per preparare la rivoluzione.

TMW - Real forte su Pjanic: prima offerta da 70, la Juve ne vuole 90 https://t.co/oZprnHcbzJ — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 3 maggio 2019

I confermati Dopo l'arrivo in regime di svincolo dal Liverpool, commissioni escluse, Emre Can sarà un perno della Juventus anche la prossima stagione. Lo stesso vale per un Rodrigo Bentancur sempre più in crescita e non ci sono rumors di mercato che riguardino un possibile futuro altrove del francese Blaise Matuidi. Una casella in entrata, poi, è già stata occupata da Aaron Ramsey.

+3 💪🏼 Big week ahead💥 pic.twitter.com/zIS5DELFcd — Aaron Ramsey (@aaronramsey) 15 aprile 2019

Gli obiettivi Paratici segue tanti giocatori: da Adrien Rabiot che ancora non ha rinnovato con il Paris Saint-Germain alla chimera Paul Pogba. Solo che se il Polpo dovesse andare a Madrid, magari insieme a Pjanic, ecco che potrebbero aprirsi le porte bianconere per uno tra Casemiro e Toni Kroos. Tra i nomi seguiti negli ultimi giorni anche Dennis Praet della Sampdoria.