Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha parlato a Sky Sport del suo inizio di stagione in rossonero: "Il blocco argentino nel Milan? L'intenzione è quella di dedicarmi al 100% al Milan. Ho passato momenti difficili, ora voglio lavorare al 100% e fare il massimo in partita la domenica. La mia crescita ed il ruolo di 'intoccabile'? Non so se sono insostituibile, ma ringrazio il mister e lo staff per il sostegno che mi hanno sempre dato. Gli ultimi mesi sono stati un po' duri, con l'infortunio che mi ha fatto vivere il Mondiale non al massimo. Dopo il Mondiale sono tornato qua per lavorare, piano piano sto iniziando a sentirmi meglio. Obiettivi di squadra? Noi dobbiamo guardare a noi stessi e alzare l'asticella. Il nostro obiettivo è la Champions, vogliamo portare il Milan dove merita. Fino a marzo sarà un campionato e noi vogliamo arrivare nelle prime 4. Poi da marzo a maggio si vedrà. Il mio futuro? Mi trovo bene qua, mi sono adattato dopo un periodo duro e anche con i compagni sto davvero bene. Con Gattuso il rapporto è molto buono, io faccio ciò che mi chiede per la squadra".