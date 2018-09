Biglia fa, Romagnoli disfa. Ad Empoli altro stop per il Milan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Diventano sette i punti persi dal Milan in rimonta (2 contro l'Atalanta, 3 con il Napoli, 2 stasera), che stasera con un clamoroso errore difensivo consegna il pari all'Empoli e si ferma ancora, rimandando la rimonta in classifica. Furioso Gattuso, Terracciano super, ma anche una squadra rossonera troppo spenta e spesso anonima nel suo gioco offensivo, dove si è sentita terribilmente l'assenza di Higuain.

MILAN AVANTI - Lucas Biglia porta in vantaggio il Milan dopo dieci minuti di gioco, al primo tiro scagliato dai rossoneri verso la porta di Terracciano: l'argentino approfitta di una corta respinta di Krunic davanti all'area di rigore azzurra e complice, una deviazione di Capezzi (a cui verrà attribuito il gol, ndr), porta avanti i rossoneri.

PORTIERI PROTAGONISTI - Donnarumma e Terracciano sono grandi protagonisti nel finale di primo tempo: il primo evita il patatrac su grande aggancio e tiro ravvicinato di Caputo, mentre il secondo evita il tracollo su Bonaventura (2 volte), Suso e Kessié.

FOLLIA ROMAGNOLI - La gara è saldamente nelle mani dei rossoneri, che subiscono gol nel modo più rocambolesco: capitan Romagnoli rinvia goffamente su Mchedlidze, per poi stenderlo in area di rigore e causare la massima punizione. Dal dischetto Caputo tira centrale e non sbaglia. Suso ci prova nel finale, entra anche Cutrone, ma l'Empoli si chiude bene e ha dalla sua un Terracciano in versione supereroe.