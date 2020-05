Biglia: "Il Milan tornerà grande con una società più stabile. Futuro? Potrei tornare in Argentina"

Lucas Biglia, centrocampista del Milan, ha parlato a FM 94.7, affrontando vari temi a partire dall'emergenza Coronavirus in Italia: "Settanta giorni difficili ma grazie al personale sanitario torniamo poco a poco alla normalità. Ora dovremo cambiare mentalità". Quindi il presente e il futuro nel Milan: "Negli ultimi anni non si è vinto molto, la società è cambiata due volte da quando sono arrivato. Quando ci sarà stabilità, il Milan tornerà ad essere il Milan, sarà di nuovo una potenza europea ma ci vuole tempo. Io sto valutando il mio futuro: il contratto scade a giugno e non escludo di tornare in Argentina. Poi, a carriera finita, vorrei dedicare tempo alla famiglia, che ne ha bisogno, ma anche cominciare un corso da allenatore in Europa".