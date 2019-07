Biglia in pole e Badelj l’alternativa: il Genoa fa sul serio per la mediana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Presto il Genoa avrà il suo regista. Si parla spesso di quanto la squadra di Aurelio Andreazzoli abbia bisogno del così detto “uomo d’ordine” in mezzo al campo, colui che possa dettare le geometrie e che possa far partire l’azione. Il nuovo tecnico sta impostando il gioco della sua squadra mediante una manovra ragionata utilizzando il pallone a terra ed è per questo che il ruolo del playmaker sia un elemento imprescindibile. In quel di Neustift ha ricoperto quel ruolo il giocatore con maggiore classe, ovvero Goran Pandev. “Quando sono arrivato mi ha chiamato a parte e mi ha chiesto cosa ne pensavo di questo ruolo - aveva detto il macedone dal ritiro austriaco -. Mi sembrava un po’ strano anche se da giovane in Macedonia ho giocato davanti alla difesa, poi ho sempre fatto l’attaccante. Tocchi tanti palloni ma la fase difensiva è da rivedere ma con allenamenti e amichevoli si migliora”.

Biglia in pole - Il nome più gettonato è quello di Lucas Biglia. L’argentino è in pole per il ruolo di centrocampista centrale e il Milan sarebbe disposto a lasciarlo andare alla volta di Genova. Sarebbe l’ennesima operazione sull’A7, autostrada Genova-Milano, che le due società effettuano con il giocatore che avrebbe pronto un biennale più un’opzione per l’anno successivo. Adesso spetta al calciatore dare la risposta definitiva con il Grifone che si prepara a battere un colpo importante in vista della prossima stagione.

Badelj l’alternativa - La società di Villa Rostan però si guarda intorno nel momento in cui l’operazione Biglia non dovesse andare in porto. In caso di esito negativo l’alternativa è un altro nome di prima fascia. Si tratta di Milan Badelj che è chiuso alla Lazio da Lucas Leiva e nell’ultima stagione ha vissuto all’ombra dell’ex Liverpool. Nomi importanti sul piatto del presidente Preziosi e del ds Capozucca. Intenti a consegnare nelle mani di Andreazzoli una squadra competitiva.