Biglia: "Preferisco perdere la categoria che la vita. Coronavirus, i calciatori non sono immuni"

Lucas Biglia ha parlato a CNN Radio lanciando un monito ai colleghi che giocano in Argentina, dove è stato deciso di continuare a giocare, se pur a porte chiuse. Il River Plate, dopo la notizia di un possibile contagio in squadra, si è rifiutato di giocare in Copa de Superliga contro l’Atletico Tucuman. Cosa che può portare a una dura sanzione ai Millonarios: "Preferisco perdere la categoria che la vita" ha dichiarato il centrocampista, che ha aggiunto: "Il calcio è uno sport nel quale sono in gioco tantissimi interessi ma ora ci sono altre priorità. E i giocatori devono mettere la faccia e dire che il calcio va fermato perché non siamo immuni".