Biglia rivela: "I primi contatti col nuovo Milan già lo scorso ottobre"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa, il regista del Milan Lucas Biglia ha ripercorso la sua trattativa coi rossoneri: "L'obiettivo della squadra è arrivare in Champions, ma noi ora non dobbiamo avere pressioni che non servono. Il nostro obiettivo è la Champions. Il primo contatto che ho avuto con loro risale ad ottobre-novembre, c'era la voglia e l'ambizione. I risultati, però, devono essere cercati e non arrivano per caso".