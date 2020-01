Biglia, Suso e Piatek: Milan no stop sul fronte cessioni

© foto di DANIELE MASCOLO

Un addio dopo l'altro. Il Milan dopo l'acquisto di Zlatan Ibrahimovic sta concentrando le sue attenzioni soprattutto sulle uscite e ieri ha definito il passaggio al Fenerbahce di Ricardo Rodriguez. Nella trattativa, ha avuto la meglio la volontà dell'ex Wolfsburg che voleva Istanbul e alla fine andrà in Turchia, nonostante il pressing del PSV Eindhoven.

Non è il primo addio (già ufficiali le partenze di Caldara, Reina e Borini), non sarà l'ultimo. Perché in questi ultimi giorni Boban e Maldini si concentreranno soprattutto sulle cessioni di quei calciatori che hanno manifestato l'intenzione di cambiare aria dopo prima parte di stagione. Una lista che certamente comprende il nome di Lucas Biglia, ormai ai margini del progetto rossonero. A sei mesi dalla scadenza del contratto, il regista argentino proverà ad anticipare il suo trasferimento per una squadra capace di garantirgli quello spazio che al Milan non ha più.

In partenza anche lo spagnolo Suso: in atteso nelle prossime ore di capire se la Roma potrà tornare ipotesi concreta (dipende dalla definizione dello scambio Politano-Spinazzola), il giocatore tramite il suo entourage sta monitorando soprattutto il mercato spagnolo alla ricerca dell'offerta giusta per lasciare un club e una tifoseria che, ormai, non credono più in lui.

C'è poi il rebus Piatek, attaccante che ieri è tornato a segnare in Coppa Italia. Un gol che magari agevolerà un'uscita che il Milan prende in considerazione solo a titolo definitivo e per un'offerta non inferiore ai 28 milioni di euro.

Biglia, Suso e Piatek: saranno loro da qui al 31 gennaio i tre protagonisti del mercato in uscita da un Milan che ha il chiaro obiettivo di concludere questo mese di gennaio con un monte ingaggi più snello. Nonostante l'arrivo di Ibrahimovic.