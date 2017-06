Biglia verso il Milan, Lotito: "I giocatori non sono sempre delle bandiere"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'evento 'Di Padre in figlio', svolto nella serata di ieri, è stato l'occasione per il presidente della Lazio Claudio Lotito per fare alcune puntualizzazioni sul futuro dei big in rosa con un contratto in scadenza nel 2018, quindi de Vrij, Keita e soprattutto il capitano Lucas Biglia. Proprio a quest'ultimo, il numero uno della società capitolina ha riservato una parte del suo discorso: "La società non ha nessun interesse a vendere nessuno. L’unico problema è che i giocatori non sempre sono delle bandiere e preferiscono altre soluzioni. Quello che ricaveremo dalle cessioni lo utilizzeremo per prendere altri giocatori più forti. Qualunque cosa succederà, la società rinforzerà la squadra e prenderà qualcuno ancora più forte. Noi non abbiamo bisogno di vendere. Alcuni giocatori abbiamo fatto di tutto per trattenerli, ma se non accetteranno, ce ne faremo una ragione. Ci adegueremo e ci faremo trovare pronti perché c'è anche il rischio di perderli a zero", riporta Lalaziosiamonoi.it.