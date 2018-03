Bilanci Serie A: la Juve fa il vuoto dietro. Roma e milanesi in sofferenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lungo speciale de La Gazzetta dello Sport sui bilanci delle formazioni di Serie A. Un breve riassunto delle pagine dedicate ai conti dei club della massima serie nell'edizione oggi in edicola della rosea. La Juventus ha creato un solco col resto del campionato: doppio recurd di fatturato, terza stagione di fila in utile, nelle ultime due sessioni di mercato registrati altri 92 milioni di plusvalenze. Ricavi in crescita per l'Inter: dai -140,4 milioni del 2014/2015 ai -24,7 della scorsa annata, è il secondo fatturato della Serie A su cui incidono molto gli accordi commerciali con Suning. Capitolo Milan: l'ultimo bilancio relativo al 2016 si era chiuso a 74,9 milioni e non è cambiato per quanto riguarda il 2016/2017. Aumentati i costi a causa del mercato estivo, il Milan brucia cassa e il debito del solo club sarebbe sostenibile se non fosse legato a quello di Li. Ricavi e utili storici per il Napoli anche se sono schizzati i costi sportivi, in casa Roma le cessioni e l'incremento del finanziamento sono serviti a dare ossigeno anche se il 2017/2017 si è chiuso a -41,7 milioni. Le altre: in casa Lazio "Lotito festeggia nonostante Zarate e chiuderà in attivo anche il 2017/2018". Per la Fiorentina cessioni recordi ed è addirittura +37 nel 2017 mentre la Sampdoria riesce ad autofinanziarsi, il Torino ha sempre profitti e niente debiti e il Cagliari è al terzo utile di fila.