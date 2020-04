Bilancio decessi per Coronavirus nel Mondo: superati i 145mila, i casi sono oltre 2 milioni

La AFP ha stilato un nuovo bilancio dei decessi nel mondo per Coronavirus a mezzogiorno di oggi che tocca 145.673. Oltre 2 milioni di casi in 193 paesi (2.182.740 totali), ufficialmente diagnosticati. Gli Stati Uniti, che hanno registrato la sua prima morte legata al coronavirus alla fine di febbraio, sono il paese più colpito in termini di numero di decessi e casi, con 33.286 decessi per 671.425 casi. Almeno 54.703 persone sono state dichiarate guarite. Dopo gli Stati Uniti, i paesi più colpiti sono l'Italia con 22.170 morti per 168.941 casi, la Spagna con 19.478 morti (188.068 casi), la Francia con 17.920 morti (165.027 casi) e il Regno Unito con 13.729 morti (103.093 casi).