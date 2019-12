Bilancio e mercato: esigenze ed obiettivi delle prime della classe

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la fine degli impegni previsti dal campo nell’anno solare, è tempo di tracciare bilanci tecnici per le prime della classe che possano poi influenzare le scelte di mercato da predisporre a gennaio. La risposta di un’Inter menomata dalle assenze fornita contro un Genoa pronto all’ennesimo ribaltone è stata confortante e soprattutto meritevole delle giuste gratificazioni invernali. Chiudere l’anno in vetta a 42 punti, gli stessi dell’armata juventina, è quanto di più roseo sarebbe stato possibile prevedere dall’impatto di Conte sull’universo interista, sebbene al netto del fallimento europeo da condividere con una programmazione estiva non così certosina oltre che con l’accanimento di infortuni che ha colpito i milanesi. E così si riparte con l’obiettivo di accontentare l’allenatore, tenendo le orecchie bene aperte rispetto ai segnali che giungono da radiomercato: da una parte Marino affida a De Paul lo status di fuoriclasse definendolo allo stesso tempo, un patrimonio da non svendere. L’Inter non ha mai smesso di lavorarci. Su Kulusevski gli aggiornamenti raccontano di una valutazione superiore ai 30 milioni e di una corsa a due tra nerazzurri e Juventus con vista su giugno e con spiragli anche per l’immediato. Convincere il Parma sarà impresa difficile, e soprattutto la Juve non vorrebbe nemmeno spingere su questo tasto. Diverso il discorso per l’Inter che un tentativo per anticipare la concorrenza lo farà, ed anche piuttosto concreto. Così come tangibile è il malcontento di Vidal, che ha affidato il suo destino al suo procuratore, dichiarazioni lontane da una volontà di permanenza a tutti i costi al Camp Nou. E poi la corsa agli esterni, con Marcos Alonso che risolverebbe tutti i problemi oltre ad accontentare chi lo ha già allenato. In casa Juve il capodanno sarà diverso, alle prese con una delusione e la sensazione di avere pane per i propri denti. Le scintille biancocelesti hanno lasciato il segno e potrebbero modificare i piani invernali, finora dedicati esclusivamente allo sfoltimento. Chi il sorriso non riesce e non deve proprio toglierselo è il capolavoro plasmato da Lotito, Tare e Simone Inzaghi. L’entusiasmo che sta facendo volare la Lazio potrebbe prevedere un atterraggio a lunghissimo termine, solo in primavera, e visto che sognare non costa nulla, nemmeno l’oculatezza della proprietà avrà ragione di lamentarsene.