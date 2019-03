Bilancio Juve: tutto cambia con CR7. Ma il debito è in aumento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lungo speciale de La Gazzetta dello Sport dove si analizzano i bilanci delle formazioni di Serie A. Una per una, tra queste anche la Juventus. Dopo tre utili di fila, la Vecchia Signora è tornata in rosso per -19,2 milioni di euro. Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, però, l'obiettivo del club torinese è quello di ottenere nuovi ricavi e gli effetti si notano già nella semestrale del 2018-2019. Crescono però i costi, tanto che gli amministratori prevedono perdite al 30 giugno: il debito è passato in sei mesi a 384 milioni, 74 in più rispetto al bilancio precedente. Curiosità: gli introiti commerciali sono inferiori a quelli dell'Inter, 138,8 milioni a 126, netto invece il vantaggio grazie allo stadio (60,5 milioni di euro, la seconda è la Roma a 39).