Bilancio Juventus, i dettagli dell'accordo fino al 2027 con Adidas

Fonte: Juventus.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'interno del comunicato dove il CDA della Juventus ha approvato il Progetto di Bilancio del club, la società bianconera ha anche offerto i dettagli di rinnovo di partnership tecnica con Adidas. "Il 21 dicembre 2018 è stato modificato il contratto con adidas Italy S.p.A. prolungandone la scadenza fino al 30 giugno 2027. L’accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla 2015/2016. Il nuovo accordo durerà otto anni a partire dalla stagione sportiva 2019/2020 fino alla stagione sportiva 2026/2027 inclusa. Durante tale periodo adidas sarà il partner tecnico di tutte le squadre Juventus a fronte di un corrispettivo fisso complessivo minimo di € 408 milioni. Tale importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita ed i premi variabili legati ai risultati sportivi. In riconoscimento dell’eccellente performance della partnership a livello commerciale e di accresciuta visibilità del brand Juventus nel 2018, adidas ha inoltre corrisposto un bonus addizionale di € 15 milioni nel primo semestre dell’esercizio 2018/2019".