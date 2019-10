Bilancio Milan al 30 giugno: 153 mln per gli acquisti. Incassati 50 mln

© foto di Federico Gaetano

Il Milan ha reso nota la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione del club al 30 giugno 2019. Tra l'estate 2018 e gennaio 2019 il club rossonero ha speso per l'acquisto di nuovi calciatori, e per i prestiti onerosi, 153.1 milioni di euro. Nello stesso lasso di tempo, sono stati incassati dalle cessioni 49.9 milioni di euro per un saldo negativo di 103.2 milioni di euro.

I 153.1 milioni di euro di acquisti derivano da queste operazioni: Abanda Mfono Leroy, Caldara Mattia, Castillejo Azuaga Samuel, Coelho de Lima Lucas Tolentino 'Paquetà', Embalo Djalo Tiago Emanuel, Laxalt, Suarez Diego Sebastian, Michelis Nikolaos, Piatek Krzysztof e quelle delle acquisizioni a titolo temporaneo di Bakayoko Toiemoue e Higuain Gonzalo Gerardo.

I 49.9 milioni di euro di incassi derivano da queste operazioni: Antonelli Luca, Bacca Ahumada Carlos Arturo, Bellanova, Raoul, Bonucci Leonardo, El Hilali Mattia, Guarnone Alessandro, Kalinic Nikola, Locatelli Manuel, Sanchez Gioya Sergio, Simic Stefan, Vasconcelos Gabriel, Veragara Amu Jherson e Vigolo Vittorio, nonché alle cessioni a titolo temporaneo di Bargiel Przemyslaw, Gomez Portillo Gustavo Raul, Halilovic Alen, Valente Da Silva Andrè Miguel.