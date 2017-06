Bild, Milan forte su Calhanoglu. Il club conferma l'interesse

Fonte: Ha collaborato Antonio Vitiello

Altro colpo a centrocampo per il Milan? In Germania sono sicuri, il prossimo acquisto dei rossoneri sarà Hakan Calhanoglu, centrocampista classe '94 di proprietà del Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da Funke Sport e rilanciato dalla Bild i rossoneri hanno lavorato in gran segreto ed hanno trovato l'accordo con le Aspirine: l'affare dovrebbe andare in porto per una cifra fra i 20 ed i 30 milioni di euro. Verifiche effettuate dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, confermano l'interesse dei rossoneri per il profilo di Calhanoglu.