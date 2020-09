Biografo Messi e CR7: "Suarez-Barça, ultimi dettagli su buonuscita. Con la Juve tutto definito"

Il nome di Luis Suarez continua ad essere caldissimo in ottica Juventus. Da giorni, nonostante il tentativo di inserimento dell'Atletico Madrid, il Pistolero ha una base di accordo biennale con la Juventus da 10 milioni di euro netti a stagione. Un accordo che vi abbiamo raccontato e che viene confermato anche da Guillem Balague, giornalista e biografo fra gli altri di Cristiano Ronaldo e Leo Messi, il quale parla però di piccoli dettagli ancora da risolvere per quel che riguarda la buonuscita. La volontà del Barcellona resta quella di cedere il giocatore, che però prima di salutare continua a chiedere una cifra congrua. Dettagli che al momento non rischiano di bloccare l'operazione con la Juventus, il tutto ovviamente in attesa che lo stesso Suarez superi l'esame B1 di lingua italiana e completi l'iter per l'ottenimento del passaporto.