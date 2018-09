© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quattro anni col Sassuolo poi in estate l'addio. Davide Biondini, centrocampista classe 1983, ha deciso di salutare il club emiliano per percorrere nuove strade. Le motivazioni le ha spiegate lui stesso in un'intervista concessa a TuttoJuve.com prima del match fra i Campioni d'Italia e la squadra oggi allenata da Roberto De Zerbi: "Avevo pensato di ritirarmi quest'anno per concentrarmi su nuove sfide ma avevo un senso di responsabilità e di dovere verso la società che mi è cresciuto, il Cesena appena nato dalle ceneri del fallimento. Voglio dare una mano alle persone che tengono tanto a questa realtà locale, la speranza è che Cesena possa tornare ad alti livelli. Le difficoltà sono infinite, ma ce la metteremo tutta per far bene".