Biraghi: "Conte è un martello, come Iachini. Rinnovo con la Fiorentina? Mi piacerebbe"

"La mia ambizione più grande è quella di vincere: perché no, con la Fiorentina". Parla così Cristiano Biraghi, tornato alla Fiorentina dopo il prestito all'Inter, prossima avversaria in campionato del club viola: "Ci aspetta una sfida complicata. Conte è un martello, non ti lascia un attimo di respiro, pensa sempre a come trasmettere i propri principi di gioco, credo che Iachini per certi versi sia molto simile".

Capitolo rinnovo. Biraghi è pronto a farsi faro dei viola per il presente e per il futuro?

"Mi piacerebbe molto. Sono molto legato a Firenze e alla Fiorentina. La città è meravigliosa, i tifosi sono straordinari e c’è tutto per fare bene".