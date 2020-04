Biraghi: "Sempre tifato Inter, quando sono tornato sapevo di essere un giocatore diverso"

Il difensore dell'Inter Cristiano Biraghi ha parlato nel corso di una videochat con Inter TV: "Ho sempre tifato Inter, mio papà mi ha messo la maglia nerazzurra appena nato, non poteva che essere così. Ogni volta che indosso questa maglia, da gioco o da allenamento è fantastico, quando entro nel Centro Sportivo di Appiano Gentile mi ricordo quando da bambino volevo essere lì - riporta Gazzetta.it - quando andavo lì fuori per cercare di avere qualche foto o autografi dai giocatori, è una sensazione difficile da raccontare. Quando sono tornato sapevo di essere un uomo e un giocatore diverso rispetto a quello che era uscito qualche anno prima e questo per me è un motivo d'orgoglio perché è stata una vittoria personale. Il gol contro il City nell'agosto 2010? E'stato bellissimo perché ero al primo ritiro con la prima squadra con grandi campioni. E' vero non era un gol ufficiale, ma io ne ho fatti pochi quindi sicuramente me lo ricorderò. I miei idoli? Ronaldo il Fenomeno è stato il giocatore che mi ha fatto più emozionare. Poi ho vissuto in prima persona i tempi di Chivu, un grande giocatore e un grande uomo, quindi l'ho sempre ammirato sotto tutti i punti di vista".