Birindelli critico con Maurizio Sarri: "Questa Juventus non fa mai qualcosa di diverso"

vedi letture

Questa Juventus è una squadra monotematica. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Tuttojuve.com', l'ex difensore bianconero Alessandro Birindelli all'indomani della sconfitta contro il Napoli in finale di Coppa Italia: "Non ho visto all'interno della stessa partita un cambiamento. Onestamente non ho visto un allenatore che ha provato a fare qualcosa di diverso, la squadra sembra seguire un unico tema. Monotematica. Eppure la Juve possiede in rosa giocatori differenti per cambiare faccia e volto, ma tutto questo non l'ho visto".

Per Birindelli, a questo punto c'è anche il concreto rischio che la Juve perda il campionato: "La paura esiste, ad oggi la Juventus possiede qualche difficoltà. Anche se c'è da dire che gli unici riferimenti sono Napoli, Inter e Milan. Non conosciamo ancora come si sono preparate le altre. A mio parere, la squadra sembra scarica dal punto di vista mentale".