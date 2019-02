© foto di www.imagephotoagency.it

Come all'andata, doppietta per Arkadiusz Milik, che col sinistro insacca la terza rete del successo del Napoli a Parma. Terrificante errore difensivo di Biabiany, che cambia gioco per Bruno Alves, il quale non reagisce, e manda invece in porta l'avversario. Il polacco anticipa la giocata e col piede preferito la mette all'angolo alla destra di Sepe, ancora una volta beffato senza avere possibilità di salvare, perché coperto dal difensore portoghese.