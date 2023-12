Bisseck: "Sappiamo cos'abbiamo sbagliato col Bologna". Oudin risponde: "Vogliamo un buon risultato"

Ultima dell'anno allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro per l'Inter, che ospita il Lecce. I nerazzurri vogliono ripartire dopo il ko contro il Bologna in Coppa Italia e allungar nuovamente a +4 sulla Juventus che ha battuto il Frosinone. Ai microfoni di Dazn, ne ha parlato il difensore tedesco Yann Bisseck, confermato come titolare da Simone Inzaghi che ha mandato in panchina il recuperato Benjamin Pavard: "Ovviamente non siamo felici di quello che è successo in Coppa Italia, ma la stagione è lunga e dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto finora".

Bisseck assicura che l'Inter ha fatto tesoro del 2-1 arrivato nel secondo tempo supplementare contro i rossoblù: "Sappiamo cosa abbiamo sbagliato, abbiamo analizzato la partita e sappiamo cosa potremmo fare meglio".

Qui Lecce. A rispondere dai giallorossi è Remi Oudin, fantasista scelto anche lui come titolare da Roberto D'Aversa: "Abbiamo preparato la partita come tutte le altre - ha detto il francese - è una gara prestigiosa da giocare e speriamo in un buon risultato". Per Oudin si tratterà dell'undicesima partita in questo campionato, la settima da titolare: finora due gol in questa edizione della Serie A, in casa contro il Lecce e in trasferta a Verona.