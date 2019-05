© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Almeno cinque giocatori di profilo medio-alto tra panchina e campo: questo potrebbe convincere Gian Piero Gasperini a rimanere all'Atalanta, secondo l'edizione odierna di Tuttosport. Stando a quanto rivela il quotidiano romano, il tecnico di Grugliasco non ha ancora sciolto le riserve riguardo il proprio futuro ma accetterà l'offerta della Roma solo in caso di consistenti garanzie tecniche, altrimenti possibile che continui ancora con l'Atalanta, o magari che scelga una opportunità all'estero. La squadra giallorossa va ricostruita e non c'è solo il dopo De Rossi a tenere banco: le promesse di Pallotta riguardo gli investimenti estivi saranno l'ago della bilancia.