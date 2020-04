Bjorklund: "Ibrahimovic all'Hammarby? In tanti lo sognano, ma dipende solo da lui"

Il vice-allenatore dell'Hammarby Joachim Bjorklund intervistato da DAZN ha parlato dell'eventualità che Zlatan Ibrahimovic torni in patria per vestire la maglia del club di cui è co-proprietario e con cui si è allenato nelle ultime settimane: "Potrebbe fare di tutto, ma non credo sia un'opzione al momento. - ha spiegato l'ex difensore passato anche da Vicenza - So che ci sono molte persone che tifano per l'Hammarby e che sognerebbero di vedere Ibra con questa maglia, ma la decisione alla fine è sua e soltanto sua. Se così volesse sarebbe più che benevenuto".