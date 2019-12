"Black friday". E in copertina, per presentare Inter-Roma, vanno Romelu Lukaku e Chris Smalling. La prima pagina del Corriere dello Sport sta facendo discutere, in Italia e anche all'estero. Via Twitter, la pagina inglese del club giallorosso, sempre molto attiva sia sul fronte social che sul tema del razzismo nel calcio, ha preso posizione con un messaggio abbastanza piccato, tra il satirico e il polemico, in cui si sottolinea come a pochi (letteralmente a "Nessuno, assolutamente nessuno, nemmeno una singola persona") potesse venire in mente un accostamento di questo tipo.

No one: Absolutely nobody: Not a single soul: Corriere dello Sport headline writer: pic.twitter.com/u2xpMLV5IH — AS Roma English (@ASRomaEN) December 5, 2019