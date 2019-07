Blanc presenta Rabiot: "Ottimo affare per la Juve. Non è Zidane"

© foto di Imago/Image Sport

Lunga e interessante intervista a Laurent Blanc sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il tecnico francese conosce bene Adrien Rabiot, allenato qualche anno fa durante l'esperienza al PSG: "È un ottimo affare per la Juventus, ha preso un potenziale fenomeno senza spendere un euro per il cartellino. Il Paris ha commesso lo stesso errore di 5 anni fa: allora riuscimmo in extremis a evitare che andasse alla Roma".

Che giocatore è Rabiot?

"Un box-to-box. Ha potenza fisica, si proietta facilmente verso l'area avversaria. Ha un gran sinistro ed è bravo nel gioco aereo. Bisognerà gestirlo nel modo giusto, farlo esprimere al meglio nella zona in cui si decidono le partite. Non ha avuto ancora un'evoluzione lineare rispetto al potenziale, ma la decisione di andare in un grande club estero può aiutarlo a maturare. Non è un trequartista alla Platini o un creativo alla Zidane, gioca più basso e può esprimere qualità offensive e difensive. Regista? Non è il ruolo prediletto, preferisce puntare l'area".

Ha litigato con Ibra e contestava i privilegi di Neymar. Può andare d'accordo con Ronaldo?

"Avere carattere non è un difetto. Ibra lo rispettava, ne riconosceva le qualità".