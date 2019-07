Blitz, intrighi, incastri: Icardi & Co, il mercato delle punte tra Juve e Inter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un rebus per tutti. Mauro Icardi è un nodo di mercato da sciogliere, per l’Inter e in una chiave del tutto diversa anche per la Juventus. Tra intrighi, blitz, viaggi e ipotetici incontri, la trama si infittisce e assume i toni del giallo, a sfondo rosa perché comunque la storia tra Icardi e l’Inter è stata una storia d’amore.

Icardi blocca l’Inter. Ieri in sede è andato in scena un nuovo incontro per portare Romelu Lukaku alla corte di Antonio Conte. Operazione complicata di per sé, la distanza con il Manchester United non è immediata da colmare, il pagamento in più tranche lascia freddi i Red Devils. Però, prima delle difficoltà intrinseche nella trattativa per un top player come il belga, l’Inter ha in casa un altro pezzo di 90 e non riesce a cederlo. Wanda Nara forse ha incontrato Paratici, di sicuro non ha visto la società meneghina. E la posizione del centravanti argentino, che sarà inevitabilmente convocato per il ritiro, è abbastanza chiara: o resta all’Inter o va alla Juventus. La prima opzione non è quotata in Viale della Liberazione, per la seconda c’è da attendere, e l’Inter deve inevitabilmente aspettare, a meno di non muoversi senza avere certezze sul giocatore attualmente più costoso in rosa.

Desiderio Juve. Al di là dei blitz e dei viaggi a Ibiza, è un dato di fatto che Icardi sia ai primi posti nella lista dei desideri di Fabio Paratici. Plurale doveroso, perché tra lui, Chiesa, Pogba, Miliinkovic-Savic, De Ligt fatichiamo a stabilire una graduatoria. Però è in alto, è un pallino di Maurizio Sarri, è un giocatore che già l’anno scorso, nelle idee del ds, era mediaticamente (e non solo) paragonabile a CR7: non è cosa da tutti. Anche la Juve, però, ha i suoi blocchi: in questo caso, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Per il primo si sentono le sirene dalla Bundesliga, ma di affondi non vi sono grandi tracce; nel caso del secondo, si infittiscono i contatti con la Roma. La Juve prova ad apparecchiare il tavolo perché il Pipita possa andare in giallorosso, ma sarà l’argentino a doversene convincere. E a quel punto sbloccare la situazione, in entrata, legata a Icardi. È un gioco di incastri, al momento tutti da trovare.