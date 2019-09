Blucerchiato e rossonero: Montella, il viaggio e il passato. Come un film

Il viaggio senza apparente conclusione di Vincenzo Montella verso la vittoria, in realtà, ha trovato una sua fine. Mercoledì sera l'allenatore della Fiorentina, dopo aver iniziato già la stagione con un piglio differente sul gioco, è riuscito a tamponare l'emorragia di successi, assolvendo alla tanto agognata impresa nel primo appuntamento di una quattro giorni che lo vedrà - ed in parte l'ha già visto - incrociare due realtà del suo passato. Come in un progressivo e catartico avvicinarsi, come se fosse scritto nella sceneggiatura di un film, ha il compito di regolare i conti con il suo passato. Da una intro con tinte blu-cerchiate, tra le più intense della sua carriera - forse solo dietro alla Roma, e sembra scontato ricordarlo - visti i trascorsi sia da allenatore che da giocatore, per arrivare ad un finale in rosso e nero. Il tecnico della Fiorentina si augura che l'esito sia lo stesso per entrambi gli incontri, visto com'è andato il primo in cui ha incrociato - chi ha detto Sliding Doors? - colui che avrebbe potuto occupare oggi il suo posto, se al loro tempo i Della Valle avessero voluto seguire la volontà dell'allora ds Corvino: Eusebio Di Francesco.

Questa volta, domenica sera, si ritroverà invece davanti un collega che con quel blucerchiato addosso ha scritto pagine importanti, e oggi invece si ritrova impantanato, a faticare più del previsto nel riuscire ad ingranare in quella Milano dove l'Aeroplanino non è stato mai capace di decollare del tutto, nonostante comunque in archivio la sua presenza abbia portato alla vittoria di una Supercoppa Italiana. Di certo, come alla fine di ogni lungo e dispendioso viaggio, nel momento in cui si è arriva si è diversi da come eravamo quando siamo partiti. Vale anche per Montella Vincenzo, finalmente lui al comando di una squadra, e di una Fiorentina, capace di vincere le sfide. Almeno quelle entro un arco di 90 minuti. La strada, teoricamente, pare già ben più in discesa. Ma, come nel cinema, spesso le apparenze ingannano. Sta a chi osserva, ed è vicino alla squadra più di chiunque altro, accorgersi dove risieda il trucco. E più di ogni altra cosa ricordarsi che il passato, appunto, è passato: che riguardi questo precedenti esperienze in panchina, o un lunghissimo periodo di astinenza di vittorie. Lo sguardo, adesso, volge solo al futuro.