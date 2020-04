Boateng: "A gennaio scrissi a Klinsmann, volevo tornare all'Hertha. Non mi ha risposto"

Kevin-Prince Boateng avrebbe preferito tornare a Berlino, invece di trasferirsi in Turchia, al Besiktas. L'ex giocatore, tra le altre, di Genoa, Milan, Sassuolo e Fiorentina, ha parlato allo Spiegel del suo sogno infranto di tornare a casa e di vestire la maglia dell'Hertha: "Avevo mandato un messaggio a Klinsmann a gennaio, mi sarebbe piaciuto tornare ma non ho ricevuto risposte. Avevo in mente grandi piani: in estate avrei chiamato Gotze e Draxler e avrei chiesto loro di raggiungermi per costruire qualcosa insieme. Volevo anche scrivere un nuovo inno per il club insieme a degli amici rapper".