Boateng: "Avevo perso l'amore per il calcio e l'ho ritrovato grazie a De Zerbi al Sassuolo"

Un'analisi del calcio moderno con Kevin-Prince Boateng. Il nuovo attaccante del Monza si è soffermato sul tema in un'intervista al Corriere della Sera, rivelando di aver perso la passione per questo sport in passato: "In pochi amano il calcio. Ormai è solo business: disputi una buona stagione e guadagni 5 milioni. È diventato triste, quando io ho iniziato mica pensavo ai soldi. Capisco che possa essere destabilizzante: da bambino non avevo nulla nel frigo e a 18 anni giocavo davanti a 60 mila persone. A un certo punto avevo perso l’amore per il calcio, l’ho ritrovato con De Zerbi al Sassuolo".