Boateng-Barça, il fantallenatore: "Rimborsami". E lui: "Mandami l'IBAN"

© foto di Federico Gaetano

Il trasferimento di Kevin-Prince Boateng al Barcellona è stato senza ombra di dubbio il movimento più sorprendente del mercato di gennaio. Ha lasciato sorpresi molti osservatori, ma anche diversi fantallentori. Tanto che, via Instagram, un utente ha mandato una richiesta di "risarcimento", proponendo di mandare l'IBAN per ricevere un bonifico dopo i soldi spesi per l'acquisto del ghanese al fantacalcio. Pronta la risposta dell'ex Milan: "Mandalo".