© foto di Federico De Luca

"Ho consigliato a mio fratello di giocare nella Juve". Parola di Kevin-Price Boateng. Il centrocampista della Fiorentina, prossimo avversario dei bianconeri in campionato, ha parlato così di Jerome, difensore del Bayern Monaco che negli ultimi giorni di mercato è stato accostato alla Vecchia Signora, nell'intervista rilasciata questa settimana a SportBild: "Sarebbe stato bello vederlo in Italia, in un campionato che è tornato bello e interessante. Gli ho consigliato la Juve perché è il miglior club in Italia, dove si può fare bene. Non mi pare che avrà grandi spazi al Bayern, almeno per quanto si è potuto vedere fin qui".