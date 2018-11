Boateng inventa, Berardi imbuca e DiFra realizza: Chievo-Sassuolo 0-1

La Lazio risale la china, schianta la SPAL e comunque vada a Udine fra poche ore resta in zona Champions. Un successo netto per i ragazzi di Simone Inzaghi, che erano chiamati a una reazione dopo il brutto ko casalingo contro l'Inter. Ci si aspettava una vittoria convincente, è arrivata....

Le pagelle del Benevento - Billong attento, Coda non basta

402 gol in campionato: CR7 premiato da Agnelli prima di Juve-Cagliari

David Beckham: "Momento di cambiamento per il Real Madrid"

Juve-Cagliari, il gol di Dybala il secondo più veloce dei bianconeri in A

Bosco: "Benatia non convince. Barella? Il problema è il costo"

Martorelli: "Napoli pronto per una grande stagione. Mertens alla Bebeto"

Juve: Ronaldo premiato per 400 gol

Botta e risposta in due minuti, Lazio-SPAL 1-1 al 28'

Eredivisie, Ajax, PSV e AZ tutte con i tre punti in tasca

Immobile ancora in gol, Lazio-SPAL 2-1 al 35'

Juve, Pjanic: "Cosa regalare per il compleanno della Signora? 3 punti"

Sampdoria, stiramento per Barreto

Sassuolo in vantaggio al Bentegodi. A sbloccare il risultato della gara contro il Chievo è Federico Di Francesco , che beffa Sorrentino al 41' con un diagonale chirurgico su passaggio di Berardi. Ottima manovra del tridente neroverde, iniziata da Boateng e finalizzata poi dai due esterni d'attacco.

