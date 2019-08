Nella sua conferenza stampa di presentazione da neo giocatore della Fiorentina, Kevin Prince Boateng, ha parlato anche di cosa lo ha spinto ad arrivare a Firenze: "Le motivazioni a 32 anni le trovo da solo, però il progetto che Pradè mi ha presentato chiamandomi tante volte, dicendomi di volermi qua, mi è piaciuto. Ci sono tanti giocatori giovani e per me è un'altra motivazione. Ci sono 3-4 calciatori molto forti. Io voglio giocare tanto e voglio lasciare qualcosa di bello. Voglio giocare bene per i miei figli perché non posso fare figure di m...".