Boateng: "Se segno col Milan non esulto. Mi piace essere personaggio"

Quella di domenica sarà una sfida particolare per Kevin-Prince Boateng, che ritroverà il Milan nella sfida di domenica sera del Mapei Stadium. L'attaccante del Sassuolo ha parlato a Sportweek: "Il Milan è la mia squadra del cuore, se segno non esulto: ho troppo rispetto per quei colori. Chi comandava nello spogliatoio, io o Ibra? Diciamo che io ero quello che guidava i giovani, quelli più svegli. I primi soldi che ho guadagnato mi hanno fatto sbandare e finire fuori strada, per questo quando chiuderò col calcio giocato voglio dedicarmi ai giocatori a inizio carriera, per aiutarli a non ripetere i miei errori. So di essere un personaggio, al cento per cento. E mi piace".