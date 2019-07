Boban a Modric: "Vieni al Milan?" Ma il croato resta al Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Retroscena di mercato svelato sulla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Appena insediato al Milan, il nuovo Chief football officer Zvonimir Boban ha avuto un contatto col suo connazionale Luka Modric. "Vieni al Milan?", la domanda posta al regista croato che però - a differenza della scorsa estate - non è intenzionato a lasciare Madrid. Per Perez e Zidane sarà lui il nocchiere del nuovo Real Madrid, una fiducia che presto gli verrà confermata anche con il rinnovo del contratto (l'attuale accordo scadrà tra un anno).