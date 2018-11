Boban e il confronto Ronaldo-Higuain: "CR7 di un altro livello"

© foto di Federico De Luca

Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan presente questa sera a San Siro per la sfida contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di 'Sky' nell'immediato pre-partita: "Cristiano Ronaldo è di un altro livello rispetto a Higuain, con tutto il rispetto per l'argentino. Simboleggia la differenza che c'è tra le due squadre, la Juventus è più forte. La sfida di stasera si avvicina ai Milan-Juventus che giocavo io, ma non è ancora a quei livelli, siamo ancora un po' indietro. In casa rossonera l'atmosfera s'è compattata dopo tante burrasche, con Leonardo, Maldini e Gattuso si va in un'altra direzione e si vede che sta tornando un grande Milan.