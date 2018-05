Boban, ecco come cambia Mondiale club

Incontro con Inter e Milan. Spalletti, ottimo progetto

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Il Mondiale per Club cambia volto: dal 2021 il torneo sarà disputato ogni quattro anni e allargato a 24 squadre (suddivise in otto gironi da 3 e successiva fase ad eliminazione diretta) per un totale di circa 30 partite in calendario. La novità è stata presentata a Inter e Milan dal vicesegretario generale della Fifa Zvonimir Boban, oggi a Milano. Una giornata iniziata con la visita ad Appiano Gentile, dove l'ex centrocampista croato ha incontrato il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, il vicepresidente Zanetti e l'ad Antonello. Nel pomeriggio, poi, la riunione a Milanello con l'allenatore rossonero Gennaro Gattuso, l'ad Marco Fassone e il ds Massimiliano Mirabelli. "Dal mio punto di vista, è una cosa bella e molto importante - ha commentato Spalletti nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Inter-Sassuolo - E' l'ennesima dimostrazione di come Infantino metta il bene del calcio come unico obiettivo delle decisioni che prende".