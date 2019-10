© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lungo approfondimento sul Milan di Elliott, quest'oggi, sulle pagine del quotidiano inglese Financial Times. Un focus sul presente e il futuro rossonero, che contiene anche alcune dichiarazioni del Chief Football Officer del club, Zvonimir Boban: "Il nostro sogno è di avere risultati domani. Elliott ha una strategia diversa, una visione differente… Credo che si possa trovare il modo per essere contenti entrambi", le parole dell'ex giocatore per definire la nuova strategia della società rossonera. Non più orientata dunque alla vittoria immediata, ma costruita piuttosto per lanciare e valorizzare in prospettiva giovani talenti in stile Arsenal.