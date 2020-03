Boban: "Milan, non sapevo fossimo in Corea del Nord. Con Rangnick accordo da dicembre"

Intervistato da Il Giornale, l'ormai ex dirigente del Milan Zvonimir Boban si è sfogato duramente dopo la risoluzione del suo contratto coi rossoneri. Due, in particolare, le frasi di maggiore impatto del croato: "La mia intervista è legalmente ineccepibile - ha affermato in merito alle dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport prima dell'addio - arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo che fossimo in Corea del Nord. Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla".