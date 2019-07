Presente nella conferenza stampa di presentazione di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan, il Chief Football Officer rossonero Zvonimir Boban ha risposto ad alcune domande legate al mercato.

Avete mai cercato Modric? "E' difficile avere giocatori di questo livello, in questo momento è impossibile. Cercheremo di portare calciatori di grande classe, non solamente giovani che possono diventare top player del domani. Bisogna pescare bene, ma il mercato è lungo. Siamo convinti che faremo bene".

Il mercato? "Abbiamo grande sintonia con Marco, ci ha indicato dei profili e sappiamo che gioco vuole proporre. Noi lavoriamo tantissimo. Maldini lavora 27 ore su 24, io 24 su 24 e Massara 26 ore e mezzo al giorno. Per me è una situazione nuova ma neanche tanto poiché ho partecipato a tante trattative. Paolo ha tutto sotto controllo, Ricky conosce tutto e tutti sul fronte nazionale e internazionale. All'inizio annaspavo, ma ora ci sono. Di calciatori, senza falsa modestia, credo di capirne. Giampaolo non ha fatto troppe richieste, ha indicato dei profili. Ovviamente più qualità c'è ed è meglio per tutti. La sintonia con Giampaolo è assoluta".