Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, ha sfogato tutto il suo dispiacere ai microfoni di DAZN dopo lo 0-5 di oggi contro l'Atalanta: "La prestazione non c'è stata, fa molto male, si può dire sia stata anche imbarazzante. Questo non può essere il Milan, speravamo si potesse proseguire sulle ultime prestazioni. Mercato? Sul mercato faremo del nostro meglio rispetto alle nostre potenzialità. Dobbiamo pensare bene e migliorare la squadra. Non riposeremo molto, non sarà un bel Natale".