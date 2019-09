© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zvonimir Boban, ai microfoni di Sky evidenzia i punti salienti della sessione di mercato estiva del Milan, la prima vissuta come dirigente rossonero: "È stato un mercato pesante. Spero che la FIFA lo accorci un po’. Stressi la squadra, stressi l’allenatore, giocatori che vanno, giocatori che vengono. Rebic? È un giocatore con tanto carattere e tanta forza. Sa fare diversi ruoli. Può giocare anche nelle due punte, si può usare in molte posizioni. È un ragazzo serio, cresciuto tanto anche tecnicamente. Siamo felici che sia con noi. Modric e Correa? Luka è un grande milanista, giocatore straordinario, ma era improbabile. Non siamo mai arrivati alle cose concrete. Lui non voleva lasciare il Real dopo una stagione brutta, questo gli fa anche onore. Su Correa non abbiamo trovato le condizioni economiche".