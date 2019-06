Boban saluta la FIFA e torna al Milan. Decisivi Elliott e Maldini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zvone Boban torna al Milan. L'ex stella della Croazia - che Infantino aveva voluto con sé da consigliere speciale alla FIFA - è infatti rimasto legatissimo in questi anni al club rossonero, il quale lo sta strappando a Zurigo per affidargli la gestione calcistica e politica del club.

L'amicizia con Maldini - L’asse Elliott-Maldini - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ha portato alla scelta di Boban, grazie anche al ruolo e all’amicizia fraterna con Paolo (che in società lavorerebbe in coppia con lui). Non c’è ancora nero su bianco ma, oggi, Boban è molto vicino al Milan.

I compiti - Dopo l’addio di Leonardo, Maldini ha subito pensato a "Zorro". Paolo si occuperebbe dell’area tecnica, mentre il croato assumerebbe un doppio ruolo: manager del "calcio" e leader politico (si occuperà dei rapporti con Lega, Federcalcio, Eca, Uefa e Fifa), con Gazidis che avrà la parte finanziaria e commerciale. Per Infantino non sarà facile fare a meno di lui.