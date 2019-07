Boban sul ritorno al Milan: "È la più grande sfida sportiva della mia vita"

Zvonimir Boban ha parlato nell'incontro tenuto con i giornalisti, tra cui quelli di TMW, in occasione del raduno a Milanello: "Non avrei potuto vivere con me stesso se non c'avessi provato. Per questo sono qua, per provare a dare quello che so fare. Paolo mi ha chiamato, perchè Leonardo stava lasciando e aveva bisogno di un supporto diverso, di condividere con qualcuno che gli potesse dare una mano. Ho parlato anche con Ivan e ho visto che era giusto, ma sinceramente ho capito dal primo momento che avrei accettato la proposta del Milan. Già un anno fa c'era stata una telefonata, ma non era il tempo giusto.

Su quanto gli sia costato lasciare la FIFA: "Non mi è costato nulla, il Milan è una grande sfida. Forse la più grande sfida sportiva della mia vita".