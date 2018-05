Boca, Fabra piace anche in Italia. L'agente: "Presto sarò in Europa"

Quello di Frank Fabra, terzino del Boca Juniors, è uno dei nomi circolati per il mercato della Fiorentina e del Napoli, ma non solo. Queste le parole del suo agente, José Costanzo, a Radio AM970: "La prossima settimana andrò in Europa, ho diversi appuntamenti. Niente di concreto per ora, vedremo se il Mondiale farà scattare qualcosa. Clausola? E' piuttosto alta, ma il Boca si aspetta che chi vuole comprare il giocatore paghi quella cifra. Frank pensa al Mondiale per dimostrare che in Europa può giocarci. Real Madrid? Non li ho sentiti, anche se sarebbe un orgoglio. Sono in contatto con dieci agenti al giorno, la prossima settimana andrò in Europa per parlare con gli interessati e poi porteremo le nostre offerte al Boca".