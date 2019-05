Boca Juniors, Angelici: "Per De Rossi le porte sono aperte"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici è tornato a parlare riguardo la possibilità di vedere Daniele De Rossi con la maglia degli Xeneizes: “Lo conosco, ma ne sa di più Burdisso, so che stavano parlando. Ha 35 anni, dipende dalla sua volontà, se vuole fare un anno in Argentina, al Boca trova le porte aperte. È un grande giocatore che ha giocato in una grande squadra e con la Nazionale italiana”, riporta TNT Sports.