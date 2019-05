© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ds del Boca Juniors ed ex difensore della Roma, Nicolas Burdisso, ha parlato dell'ipotesi di vedere Daniele De Rossi in Argentina l'anno prossimo ai microfoni di Fox Sports: "Mi riempie di orgoglio il fatto che molti giocatori vogliano venire qui, molti calciatori importanti sono interessati a giocare nel Boca Juniors, però una cosa è il desiderio, altro la realtà. La situazione di Daniele è differente. Lui è un amico e ci parlo ogni giorno. Ha sempre manifestato la volontà di venire qui. Ci ho parlato fino a qualche giorno fa, poi l'ho lasciato tranquillo perché c'è stata la sua partita d'addio. Gli ho detto che ci piacerebbe averlo con noi e in questi giorni torneremo a parlare".