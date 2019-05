Boca Juniors su De Rossi, Burdisso: "E' un amico, le porte sono aperte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Burdisso apre ufficialmente le porte a Daniele De Rossi. Dopo il comunicato della Roma, il Boca Juniors tramite il suo ds ha dato il via ai primi contatti per portare in Argentina l'attuale capitano della Roma. E Burdisso, a 'Fox Sports Argentina', non l'ha smentito: "Penso che potrebbe venire, anche se in questo momento è più un desiderio che realtà. Daniele è un amico, ho parlato molto con lui, e per un giocatore come lui le porte sono sempre aperte. Chiaramente, adesso non vogliono fargli pressione perché dovrà prima metabolizzare l'addio alla Roma".